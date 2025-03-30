Divisas / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
39.26 USD 0.41 (1.03%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHE de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.13, mientras que el máximo ha alcanzado 40.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Benchmark Electronics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Presents at Sidoti Small Cap Conference - Slideshow (NYSE:BHE) 2025-09-17
- Benchmark Electronics en Conferencia de Small-Cap: Perspectivas de crecimiento estratégico
- Benchmark Electronics en conferencia de pequeña capitalización: Perspectivas estratégicas
- Benchmark Electronics at Small-Cap Conference: Strategic Growth Insights
- Directivo de Benchmark Electronics vende acciones por 405.162 dólares
- Benchmark Electronics SVP Janick sells $405k in stock
- Benchmark Electronics declares quarterly dividend of $0.17 per share
- Benchmark Electronics CEO to retire, names successor
- Benchmark delivers 24 mobile surveillance systems to enhance border security
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- Benchmark (BHE) Q2 EPS Beats by 2%
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Benchmark Electronics falls 3% as Q2 results fail to impress investors
- Benchmark Electronics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Benchmark completes work on Aurora exascale supercomputer
- Benchmark Electronics: Weak Technicals And Outlook Stifle Any Potential Momentum
- Benchmark Strengthens Presence in Jalisco with Grand Opening of Advanced Manufacturing Facility in Guadalajara
- Benchmark Announces Appointment of Glynis A. Bryan to Board of Directors
- Benchmark Electronics at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Benchmark Electronics Announces Quarterly Cash Dividend
- Benchmark Electronics: Downgrading To 'Hold' On Rising Volatility (NYSE:BHE)
Rango diario
39.13 40.23
Rango anual
30.74 52.57
- Cierres anteriores
- 39.67
- Open
- 39.96
- Bid
- 39.26
- Ask
- 39.56
- Low
- 39.13
- High
- 40.23
- Volumen
- 531
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- -0.96%
- Cambio a 6 meses
- 3.89%
- Cambio anual
- -11.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B