BHE: Benchmark Electronics Inc
39.67 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHE за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.05, а максимальная — 39.78.
Следите за динамикой Benchmark Electronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BHE
Дневной диапазон
39.05 39.78
Годовой диапазон
30.74 52.57
- Предыдущее закрытие
- 39.69
- Open
- 39.72
- Bid
- 39.67
- Ask
- 39.97
- Low
- 39.05
- High
- 39.78
- Объем
- 296
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 4.97%
- Годовое изменение
- -10.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.