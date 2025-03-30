Moedas / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
40.20 USD 0.94 (2.39%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHE para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.00 e o mais alto foi 40.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Benchmark Electronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
40.00 40.42
Faixa anual
30.74 52.57
- Fechamento anterior
- 39.26
- Open
- 40.14
- Bid
- 40.20
- Ask
- 40.50
- Low
- 40.00
- High
- 40.42
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- 1.41%
- Mudança de 6 meses
- 6.38%
- Mudança anual
- -9.05%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh