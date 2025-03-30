시세섹션
통화 / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc

40.14 USD 0.64 (1.57%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BHE 환율이 오늘 -1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.96이고 고가는 41.01이었습니다.

Benchmark Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
39.96 41.01
년간 변동
30.74 52.57
이전 종가
40.78
시가
40.88
Bid
40.14
Ask
40.44
저가
39.96
고가
41.01
볼륨
573
일일 변동
-1.57%
월 변동
1.26%
6개월 변동
6.22%
년간 변동율
-9.19%
20 9월, 토요일