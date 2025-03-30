통화 / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
40.14 USD 0.64 (1.57%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHE 환율이 오늘 -1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.96이고 고가는 41.01이었습니다.
Benchmark Electronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHE News
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Presents at Sidoti Small Cap Conference - Slideshow (NYSE:BHE) 2025-09-17
- Benchmark Electronics, 전략적 성장 통찰력 제시
- Benchmark Electronics at Small-Cap Conference: Strategic Growth Insights
- Benchmark Electronics SVP Janick sells $405k in stock
- Benchmark Electronics declares quarterly dividend of $0.17 per share
- Benchmark Electronics CEO to retire, names successor
- Benchmark delivers 24 mobile surveillance systems to enhance border security
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- Benchmark (BHE) Q2 EPS Beats by 2%
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Benchmark Electronics falls 3% as Q2 results fail to impress investors
- Benchmark Electronics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Benchmark completes work on Aurora exascale supercomputer
- Benchmark Electronics: Weak Technicals And Outlook Stifle Any Potential Momentum
- Benchmark Strengthens Presence in Jalisco with Grand Opening of Advanced Manufacturing Facility in Guadalajara
- Benchmark Announces Appointment of Glynis A. Bryan to Board of Directors
- Benchmark Electronics at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Benchmark Electronics Announces Quarterly Cash Dividend
- Benchmark Electronics: Downgrading To 'Hold' On Rising Volatility (NYSE:BHE)
일일 변동 비율
39.96 41.01
년간 변동
30.74 52.57
- 이전 종가
- 40.78
- 시가
- 40.88
- Bid
- 40.14
- Ask
- 40.44
- 저가
- 39.96
- 고가
- 41.01
- 볼륨
- 573
- 일일 변동
- -1.57%
- 월 변동
- 1.26%
- 6개월 변동
- 6.22%
- 년간 변동율
- -9.19%
20 9월, 토요일