BHE: Benchmark Electronics Inc
40.78 USD 1.52 (3.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHEの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり39.53の安値と40.93の高値で取引されました。
Benchmark Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BHE News
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Presents at Sidoti Small Cap Conference - Slideshow (NYSE:BHE) 2025-09-17
- ベンチマーク・エレクトロニクス、スモールキャップ・カンファレンスで戦略的成長の展望を示す
- Benchmark Electronics at Small-Cap Conference: Strategic Growth Insights
- Benchmark Electronics SVP Janick sells $405k in stock
- Benchmark Electronics declares quarterly dividend of $0.17 per share
- Benchmark Electronics CEO to retire, names successor
- Benchmark delivers 24 mobile surveillance systems to enhance border security
- Ouster Is Laser-Focused On Being The Eyes Of Physical AI. CEO Touts Lidar's Expanding Reach.
- Benchmark (BHE) Q2 EPS Beats by 2%
- Benchmark Electronics, Inc. (BHE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Benchmark Electronics falls 3% as Q2 results fail to impress investors
- Benchmark Electronics earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Benchmark completes work on Aurora exascale supercomputer
- Benchmark Electronics: Weak Technicals And Outlook Stifle Any Potential Momentum
- Benchmark Strengthens Presence in Jalisco with Grand Opening of Advanced Manufacturing Facility in Guadalajara
- Benchmark Announces Appointment of Glynis A. Bryan to Board of Directors
- Benchmark Electronics at Sidoti’s Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Benchmark Electronics Announces Quarterly Cash Dividend
- Benchmark Electronics: Downgrading To 'Hold' On Rising Volatility (NYSE:BHE)
1日のレンジ
39.53 40.93
1年のレンジ
30.74 52.57
- 以前の終値
- 39.26
- 始値
- 39.65
- 買値
- 40.78
- 買値
- 41.08
- 安値
- 39.53
- 高値
- 40.93
- 出来高
- 473
- 1日の変化
- 3.87%
- 1ヶ月の変化
- 2.88%
- 6ヶ月の変化
- 7.91%
- 1年の変化
- -7.74%
