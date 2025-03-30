クォートセクション
通貨 / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc

40.78 USD 1.52 (3.87%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHEの今日の為替レートは、3.87%変化しました。日中、通貨は1あたり39.53の安値と40.93の高値で取引されました。

Benchmark Electronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.53 40.93
1年のレンジ
30.74 52.57
以前の終値
39.26
始値
39.65
買値
40.78
買値
41.08
安値
39.53
高値
40.93
出来高
473
1日の変化
3.87%
1ヶ月の変化
2.88%
6ヶ月の変化
7.91%
1年の変化
-7.74%
