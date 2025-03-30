Währungen / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
40.78 USD 1.52 (3.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHE hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.53 bis zu einem Hoch von 40.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Benchmark Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BHE News
Tagesspanne
39.53 40.93
Jahresspanne
30.74 52.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.26
- Eröffnung
- 39.65
- Bid
- 40.78
- Ask
- 41.08
- Tief
- 39.53
- Hoch
- 40.93
- Volumen
- 473
- Tagesänderung
- 3.87%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- 7.91%
- Jahresänderung
- -7.74%
