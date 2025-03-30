KurseKategorien
BHE: Benchmark Electronics Inc

40.78 USD 1.52 (3.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHE hat sich für heute um 3.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.53 bis zu einem Hoch von 40.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Benchmark Electronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.53 40.93
Jahresspanne
30.74 52.57
Vorheriger Schlusskurs
39.26
Eröffnung
39.65
Bid
40.78
Ask
41.08
Tief
39.53
Hoch
40.93
Volumen
473
Tagesänderung
3.87%
Monatsänderung
2.88%
6-Monatsänderung
7.91%
Jahresänderung
-7.74%
