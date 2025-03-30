货币 / BHE
BHE: Benchmark Electronics Inc
39.35 USD 0.32 (0.81%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BHE汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点39.35和高点40.01进行交易。
关注Benchmark Electronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
39.35 40.01
年范围
30.74 52.57
- 前一天收盘价
- 39.67
- 开盘价
- 39.96
- 卖价
- 39.35
- 买价
- 39.65
- 最低价
- 39.35
- 最高价
- 40.01
- 交易量
- 192
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- 4.13%
- 年变化
- -10.97%
