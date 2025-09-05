Dövizler / BBW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BBW: Build-A-Bear Workshop Inc
73.08 USD 1.04 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBW fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.58 ve Yüksek fiyatı olarak 74.01 aralığında işlem gördü.
Build-A-Bear Workshop Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBW haberleri
- DICK'S Sporting Goods' 5% Comp Growth: What's Fueling It?
- Zacks.com featured highlights include AppLovin, Build-A-Bear Workshop and Tenet Healthcare
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- ULTA's Fragrance Category Grows Double Digits in Q2: Trend to Watch?
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Is BuildABear Workshop (BBW) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Dogecoin Breaks Out, Eyes Historic Surge Between $0.41–$0.97 – What To Expect
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Build-A-Bear (BBW) Is Up 6.27% in One Week: What You Should Know
- Chipotle to Debut in Asia With SPC Group to Expand Global Footprint
- Build-A-Bear and CaliberCos have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Build-A-Bear Workshop declares $0.22 quarterly dividend
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Top Stock Picks for Week of September 8, 2025
- Why Build-A-Bear Has Crushed Your Favorite Stocks And Why More Upside Is Likely (BBW)
- Build-A-Bear (BBW) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Here's Why Cheesecake Factory Deserves a Spot in Your Portfolio
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
Günlük aralık
71.58 74.01
Yıllık aralık
32.07 75.77
- Önceki kapanış
- 74.12
- Açılış
- 73.99
- Satış
- 73.08
- Alış
- 73.38
- Düşük
- 71.58
- Yüksek
- 74.01
- Hacim
- 552
- Günlük değişim
- -1.40%
- Aylık değişim
- 21.21%
- 6 aylık değişim
- 96.77%
- Yıllık değişim
- 115.32%
21 Eylül, Pazar