BBW: Build-A-Bear Workshop Inc

73.08 USD 1.04 (1.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBW fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.58 ve Yüksek fiyatı olarak 74.01 aralığında işlem gördü.

Build-A-Bear Workshop Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.58 74.01
Yıllık aralık
32.07 75.77
Önceki kapanış
74.12
Açılış
73.99
Satış
73.08
Alış
73.38
Düşük
71.58
Yüksek
74.01
Hacim
552
Günlük değişim
-1.40%
Aylık değişim
21.21%
6 aylık değişim
96.77%
Yıllık değişim
115.32%
21 Eylül, Pazar