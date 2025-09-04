Divisas / BBW
BBW: Build-A-Bear Workshop Inc
71.61 USD 3.03 (4.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBW de hoy ha cambiado un -4.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.54, mientras que el máximo ha alcanzado 74.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Build-A-Bear Workshop Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BBW News
Rango diario
71.54 74.76
Rango anual
32.07 75.77
- Cierres anteriores
- 74.64
- Open
- 74.74
- Bid
- 71.61
- Ask
- 71.91
- Low
- 71.54
- High
- 74.76
- Volumen
- 935
- Cambio diario
- -4.06%
- Cambio mensual
- 18.78%
- Cambio a 6 meses
- 92.81%
- Cambio anual
- 110.99%
