BBW: Build-A-Bear Workshop Inc

71.61 USD 3.03 (4.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BBW de hoy ha cambiado un -4.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.54, mientras que el máximo ha alcanzado 74.76.

Rango diario
71.54 74.76
Rango anual
32.07 75.77
Cierres anteriores
74.64
Open
74.74
Bid
71.61
Ask
71.91
Low
71.54
High
74.76
Volumen
935
Cambio diario
-4.06%
Cambio mensual
18.78%
Cambio a 6 meses
92.81%
Cambio anual
110.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B