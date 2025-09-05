KurseKategorien
BBW: Build-A-Bear Workshop Inc

73.89 USD 0.23 (0.31%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBW hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.00 bis zu einem Hoch von 73.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Build-A-Bear Workshop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
73.00 73.99
Jahresspanne
32.07 75.77
Vorheriger Schlusskurs
74.12
Eröffnung
73.99
Bid
73.89
Ask
74.19
Tief
73.00
Hoch
73.99
Volumen
7
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
22.56%
6-Monatsänderung
98.95%
Jahresänderung
117.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K