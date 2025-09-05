Währungen / BBW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBW: Build-A-Bear Workshop Inc
73.89 USD 0.23 (0.31%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBW hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.00 bis zu einem Hoch von 73.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Build-A-Bear Workshop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBW News
- Zacks.com featured highlights include AppLovin, Build-A-Bear Workshop and Tenet Healthcare
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- ULTA's Fragrance Category Grows Double Digits in Q2: Trend to Watch?
- 5 Stocks With Recent Price Strength to Maximize Your Returns
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- Cracker Barrel Gears Up for Q4 Earnings: Things to Keep in Mind
- Is BuildABear Workshop (BBW) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Dogecoin Breaks Out, Eyes Historic Surge Between $0.41–$0.97 – What To Expect
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Build-A-Bear (BBW) Is Up 6.27% in One Week: What You Should Know
- Chipotle to Debut in Asia With SPC Group to Expand Global Footprint
- Build-A-Bear and CaliberCos have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull of the Day: Build-A-Bear Workshop (BBW)
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Build-A-Bear beschließt Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar je Aktie
- Build-A-Bear Workshop declares $0.22 quarterly dividend
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Top Stock Picks for Week of September 8, 2025
- Why Build-A-Bear Has Crushed Your Favorite Stocks And Why More Upside Is Likely (BBW)
- Build-A-Bear (BBW) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Pick These 4 Stocks With Solid Net Profit Margins to Enhance Returns
- Here's Why Cheesecake Factory Deserves a Spot in Your Portfolio
- Upbound: Onwards To Growing Brand Visibility Into 2026 Amid High Retailing Activity
Tagesspanne
73.00 73.99
Jahresspanne
32.07 75.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.12
- Eröffnung
- 73.99
- Bid
- 73.89
- Ask
- 74.19
- Tief
- 73.00
- Hoch
- 73.99
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 22.56%
- 6-Monatsänderung
- 98.95%
- Jahresänderung
- 117.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K