BBW: Build-A-Bear Workshop Inc
74.64 USD 1.12 (1.48%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBW за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.13, а максимальная — 75.00.
Следите за динамикой Build-A-Bear Workshop Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
71.13 75.00
Годовой диапазон
32.07 75.77
- Предыдущее закрытие
- 75.76
- Open
- 74.95
- Bid
- 74.64
- Ask
- 74.94
- Low
- 71.13
- High
- 75.00
- Объем
- 1.140 K
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 23.80%
- 6-месячное изменение
- 100.97%
- Годовое изменение
- 119.92%
