BBOT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi 13.1200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.4500 - 13.6800 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.3800 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 236 değerine ulaştı. BBOT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi şu anda 13.1200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 38.25% ve USD değerlerini izler. BBOT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BBOT hisse senedi nasıl alınır? Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisselerini şu anki 13.1200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 13.1200 ve Ask 13.1230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 236 ve günlük değişim oranı 5.38% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BBOT fiyat hareketlerini takip edin.

BBOT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.7000 - 13.6800 ve mevcut fiyatı 13.1200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 13.1200 veya Ask 13.1230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 9.70% ve 6 aylık değişim oranı 38.25% değerlerini karşılaştırır. BBOT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi yıllık olarak 13.6800 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.7000 - 13.6800). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.3800 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. performansını takip edin.

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.7000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 13.1200 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.7000 - 13.6800 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BBOT fiyat hareketlerini izleyin.