BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
今日BBOT汇率已更改5.98%。当日，交易品种以低点12.4500和高点13.6800进行交易。
关注Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BBOT股票今天的价格是多少？
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票今天的定价为13.1200。它在12.4500 - 13.6800范围内交易，昨天的收盘价为12.3800，交易量达到236。BBOT的实时价格图表显示了这些更新。
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票是否支付股息？
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.目前的价值为13.1200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.25%和USD。实时查看图表以跟踪BBOT走势。
如何购买BBOT股票？
您可以以13.1200的当前价格购买Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票。订单通常设置在13.1200或13.1230附近，而236和5.38%显示市场活动。立即关注BBOT的实时图表更新。
如何投资BBOT股票？
投资Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.需要考虑年度范围8.7000 - 13.6800和当前价格13.1200。许多人在以13.1200或13.1230下订单之前，会比较9.70%和。实时查看BBOT价格图表，了解每日变化。
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.的最高价格是13.6800。在8.7000 - 13.6800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.的绩效。
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.（BBOT）的最低价格为8.7000。将其与当前的13.1200和8.7000 - 13.6800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BBOT股票是什么时候拆分的？
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.3800和38.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.3800
- 开盘价
- 12.4500
- 卖价
- 13.1200
- 买价
- 13.1230
- 最低价
- 12.4500
- 最高价
- 13.6800
- 交易量
- 236
- 日变化
- 5.98%
- 月变化
- 9.70%
- 6个月变化
- 38.25%
- 年变化
- 38.25%