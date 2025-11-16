报价部分
货币 / BBOT
BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.

13.1200 USD 0.7400 (5.98%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBOT汇率已更改5.98%。当日，交易品种以低点12.4500和高点13.6800进行交易。

关注Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBOT股票今天的价格是多少？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票今天的定价为13.1200。它在12.4500 - 13.6800范围内交易，昨天的收盘价为12.3800，交易量达到236。BBOT的实时价格图表显示了这些更新。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票是否支付股息？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.目前的价值为13.1200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.25%和USD。实时查看图表以跟踪BBOT走势。

如何购买BBOT股票？

您可以以13.1200的当前价格购买Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票。订单通常设置在13.1200或13.1230附近，而236和5.38%显示市场活动。立即关注BBOT的实时图表更新。

如何投资BBOT股票？

投资Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.需要考虑年度范围8.7000 - 13.6800和当前价格13.1200。许多人在以13.1200或13.1230下订单之前，会比较9.70%和。实时查看BBOT价格图表，了解每日变化。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.的最高价格是13.6800。在8.7000 - 13.6800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.的绩效。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.（BBOT）的最低价格为8.7000。将其与当前的13.1200和8.7000 - 13.6800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBOT股票是什么时候拆分的？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.3800和38.25%中可见。

日范围
12.4500 13.6800
年范围
8.7000 13.6800
前一天收盘价
12.3800
开盘价
12.4500
卖价
13.1200
买价
13.1230
最低价
12.4500
最高价
13.6800
交易量
236
日变化
5.98%
月变化
9.70%
6个月变化
38.25%
年变化
38.25%
16 十一月, 星期日