BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
Der Wechselkurs von BBOT hat sich für heute um 5.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.4500 bis zu einem Hoch von 13.6800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBOT heute?
Die Aktie von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) notiert heute bei 13.1200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.4500 - 13.6800 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.3800 und das Handelsvolumen erreichte 236. Das Live-Chart von BBOT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBOT Dividenden?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. wird derzeit mit 13.1200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 38.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBOT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBOT-Aktien?
Sie können Aktien von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) zum aktuellen Kurs von 13.1200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.1200 oder 13.1230 platziert, während 236 und 5.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBOT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBOT-Aktien?
Bei einer Investition in Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. müssen die jährliche Spanne 8.7000 - 13.6800 und der aktuelle Kurs 13.1200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.70% und 38.25%, bevor sie Orders zu 13.1200 oder 13.1230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBOT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Der höchste Kurs von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) im vergangenen Jahr lag bei 13.6800. Innerhalb von 8.7000 - 13.6800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.3800 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) im Laufe des Jahres betrug 8.7000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.1200 und der Spanne 8.7000 - 13.6800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBOT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBOT statt?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.3800 und 38.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.3800
- Eröffnung
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Tief
- 12.4500
- Hoch
- 13.6800
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- 5.98%
- Monatsänderung
- 9.70%
- 6-Monatsänderung
- 38.25%
- Jahresänderung
- 38.25%