BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
El tipo de cambio de BBOT de hoy ha cambiado un 5.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.4500, mientras que el máximo ha alcanzado 13.6800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBOT hoy?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) se evalúa hoy en 13.1200. El instrumento se negocia dentro de 12.4500 - 13.6800; el cierre de ayer ha sido 12.3800 y el volumen comercial ha alcanzado 236. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBOT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. se evalúa actualmente en 13.1200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 38.25% y USD. Monitoree los movimientos de BBOT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBOT?
Puede comprar acciones de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) al precio actual de 13.1200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.1200 o 13.1230, mientras que 236 y 5.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBOT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBOT?
Invertir en Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 8.7000 - 13.6800 y el precio actual 13.1200. Muchos comparan 9.70% y 38.25% antes de colocar órdenes en 13.1200 o 13.1230. Estudie los cambios diarios de precios de BBOT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
El precio más alto de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) en el último año ha sido 13.6800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.7000 - 13.6800, una comparación con 12.3800 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
El precio más bajo de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) para el año ha sido 8.7000. La comparación con los actuales 13.1200 y 8.7000 - 13.6800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBOT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBOT?
En el pasado, Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.3800 y 38.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.3800
- Open
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Low
- 12.4500
- High
- 13.6800
- Volumen
- 236
- Cambio diario
- 5.98%
- Cambio mensual
- 9.70%
- Cambio a 6 meses
- 38.25%
- Cambio anual
- 38.25%