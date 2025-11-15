КотировкиРазделы
Валюты / BBOT
Назад в Рынок акций США

BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.

13.1200 USD 0.7400 (5.98%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBOT за сегодня изменился на 5.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.4500, а максимальная — 13.6800.

Следите за динамикой Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBOT сегодня?

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) сегодня оценивается на уровне 13.1200. Инструмент торгуется в пределах 12.4500 - 13.6800, вчерашнее закрытие составило 12.3800, а торговый объем достиг 236. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 13.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.25% и USD. Отслеживайте движения BBOT на графике в реальном времени.

Как купить акции BBOT?

Вы можете купить акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) по текущей цене 13.1200. Ордера обычно размещаются около 13.1200 или 13.1230, тогда как 236 и 5.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBOT?

Инвестирование в Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.7000 - 13.6800 и текущей цены 13.1200. Многие сравнивают 9.70% и 38.25% перед размещением ордеров на 13.1200 или 13.1230. Изучайте ежедневные изменения цены BBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?

Самая высокая цена Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) за последний год составила 13.6800. Акции заметно колебались в пределах 8.7000 - 13.6800, сравнение с 12.3800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?

Самая низкая цена Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) за год составила 8.7000. Сравнение с текущими 13.1200 и 8.7000 - 13.6800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBOT?

В прошлом Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.3800 и 38.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.4500 13.6800
Годовой диапазон
8.7000 13.6800
Предыдущее закрытие
12.3800
Open
12.4500
Bid
13.1200
Ask
13.1230
Low
12.4500
High
13.6800
Объем
236
Дневное изменение
5.98%
Месячное изменение
9.70%
6-месячное изменение
38.25%
Годовое изменение
38.25%
15 ноября, суббота