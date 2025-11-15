- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
Курс BBOT за сегодня изменился на 5.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.4500, а максимальная — 13.6800.
Следите за динамикой Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBOT сегодня?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) сегодня оценивается на уровне 13.1200. Инструмент торгуется в пределах 12.4500 - 13.6800, вчерашнее закрытие составило 12.3800, а торговый объем достиг 236. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. в настоящее время оценивается в 13.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 38.25% и USD. Отслеживайте движения BBOT на графике в реальном времени.
Как купить акции BBOT?
Вы можете купить акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) по текущей цене 13.1200. Ордера обычно размещаются около 13.1200 или 13.1230, тогда как 236 и 5.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBOT?
Инвестирование в Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. предполагает учет годового диапазона 8.7000 - 13.6800 и текущей цены 13.1200. Многие сравнивают 9.70% и 38.25% перед размещением ордеров на 13.1200 или 13.1230. Изучайте ежедневные изменения цены BBOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Самая высокая цена Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) за последний год составила 13.6800. Акции заметно колебались в пределах 8.7000 - 13.6800, сравнение с 12.3800 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Самая низкая цена Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) за год составила 8.7000. Сравнение с текущими 13.1200 и 8.7000 - 13.6800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBOT?
В прошлом Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.3800 и 38.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.3800
- Open
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Low
- 12.4500
- High
- 13.6800
- Объем
- 236
- Дневное изменение
- 5.98%
- Месячное изменение
- 9.70%
- 6-месячное изменение
- 38.25%
- Годовое изменение
- 38.25%