BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
Le taux de change de BBOT a changé de 5.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.4500 et à un maximum de 13.6800.
Suivez la dynamique Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBOT aujourd'hui ?
L'action Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. est cotée à 13.1200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.4500 - 13.6800, a clôturé hier à 12.3800 et son volume d'échange a atteint 236. Le graphique en temps réel du cours de BBOT présente ces mises à jour.
L'action Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. est actuellement valorisé à 13.1200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 38.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBOT.
Comment acheter des actions BBOT ?
Vous pouvez acheter des actions Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. au cours actuel de 13.1200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.1200 ou de 13.1230, le 236 et le 5.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBOT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBOT ?
Investir dans Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.7000 - 13.6800 et le prix actuel 13.1200. Beaucoup comparent 9.70% et 38.25% avant de passer des ordres à 13.1200 ou 13.1230. Consultez le graphique du cours de BBOT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. l'année dernière était 13.6800. Au cours de 8.7000 - 13.6800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.3800 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. ?
Le cours le plus bas de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) sur l'année a été 8.7000. Sa comparaison avec 13.1200 et 8.7000 - 13.6800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBOT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBOT a-t-elle été divisée ?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.3800 et 38.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.3800
- Ouverture
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Plus Bas
- 12.4500
- Plus Haut
- 13.6800
- Volume
- 236
- Changement quotidien
- 5.98%
- Changement Mensuel
- 9.70%
- Changement à 6 Mois
- 38.25%
- Changement Annuel
- 38.25%