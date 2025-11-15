- Panoramica
BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
Il tasso di cambio BBOT ha avuto una variazione del 5.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.4500 e ad un massimo di 13.6800.
Segui le dinamiche di Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BBOT oggi?
Oggi le azioni Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. sono prezzate a 13.1200. Viene scambiato all'interno di 12.4500 - 13.6800, la chiusura di ieri è stata 12.3800 e il volume degli scambi ha raggiunto 236. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BBOT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. pagano dividendi?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. è attualmente valutato a 13.1200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 38.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BBOT.
Come acquistare azioni BBOT?
Puoi acquistare azioni Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. al prezzo attuale di 13.1200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.1200 o 13.1230, mentre 236 e 5.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BBOT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BBOT?
Investire in Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 8.7000 - 13.6800 e il prezzo attuale 13.1200. Molti confrontano 9.70% e 38.25% prima di effettuare ordini su 13.1200 o 13.1230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BBOT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Il prezzo massimo di Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. nell'ultimo anno è stato 13.6800. All'interno di 8.7000 - 13.6800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.3800 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
Il prezzo più basso di Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) nel corso dell'anno è stato 8.7000. Confrontandolo con gli attuali 13.1200 e 8.7000 - 13.6800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BBOT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BBOT?
Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.3800 e 38.25%.
- Chiusura Precedente
- 12.3800
- Apertura
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Minimo
- 12.4500
- Massimo
- 13.6800
- Volume
- 236
- Variazione giornaliera
- 5.98%
- Variazione Mensile
- 9.70%
- Variazione Semestrale
- 38.25%
- Variazione Annuale
- 38.25%