BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.
A taxa do BBOT para hoje mudou para 5.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.4500 e o mais alto foi 13.6800.
Veja a dinâmica do par de moedas Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BBOT hoje?
Hoje Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) está avaliado em 13.1200. O instrumento é negociado dentro de 12.4500 - 13.6800, o fechamento de ontem foi 12.3800, e o volume de negociação atingiu 236. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BBOT em tempo real.
As ações de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. está avaliado em 13.1200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 38.25% e USD. Monitore os movimentos de BBOT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BBOT?
Você pode comprar ações de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) pelo preço atual 13.1200. Ordens geralmente são executadas perto de 13.1200 ou 13.1230, enquanto 236 e 5.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BBOT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BBOT?
Investir em Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. envolve considerar a faixa anual 8.7000 - 13.6800 e o preço atual 13.1200. Muitos comparam 9.70% e 38.25% antes de enviar ordens em 13.1200 ou 13.1230. Estude as mudanças diárias de preço de BBOT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
O maior preço de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) no último ano foi 13.6800. As ações oscilaram bastante dentro de 8.7000 - 13.6800, e a comparação com 12.3800 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.?
O menor preço de Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. (BBOT) no ano foi 8.7000. A comparação com o preço atual 13.1200 e 8.7000 - 13.6800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BBOT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BBOT?
No passado Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.3800 e 38.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.3800
- Open
- 12.4500
- Bid
- 13.1200
- Ask
- 13.1230
- Low
- 12.4500
- High
- 13.6800
- Volume
- 236
- Mudança diária
- 5.98%
- Mudança mensal
- 9.70%
- Mudança de 6 meses
- 38.25%
- Mudança anual
- 38.25%