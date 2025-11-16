クォートセクション
通貨 / BBOT
BBOT: Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.

13.1200 USD 0.7400 (5.98%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BBOTの今日の為替レートは、5.98%変化しました。日中、通貨は1あたり12.4500の安値と13.6800の高値で取引されました。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BBOT株の現在の価格は？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の株価は本日13.1200です。12.4500 - 13.6800内で取引され、前日の終値は12.3800、取引量は236に達しました。BBOTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の株は配当を出しますか？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の現在の価格は13.1200です。配当方針は会社によりますが、投資家は38.25%やUSDにも注目します。BBOTの動きはライブチャートで確認できます。

BBOT株を買う方法は？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の株は現在13.1200で購入可能です。注文は通常13.1200または13.1230付近で行われ、236や5.38%が市場の動きを示します。BBOTの最新情報はライブチャートで確認できます。

BBOT株に投資する方法は？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.への投資では、年間の値幅8.7000 - 13.6800と現在の13.1200を考慮します。注文は多くの場合13.1200や13.1230で行われる前に、9.70%や38.25%と比較されます。BBOTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の株の最高値は？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の過去1年の最高値は13.6800でした。8.7000 - 13.6800内で株価は大きく変動し、12.3800と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.の株の最低値は？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.(BBOT)の年間最安値は8.7000でした。現在の13.1200や8.7000 - 13.6800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBOTの動きはライブチャートで確認できます。

BBOTの株式分割はいつ行われましたか？

Bridgebio Oncology Therapeutics, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.3800、38.25%に企業行動後の影響として反映されます。

16 11月, 日曜日