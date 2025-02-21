FiyatlarBölümler
Dövizler / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing

2.91 USD 0.04 (1.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBDO fiyatı bugün 1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.87 ve Yüksek fiyatı olarak 2.91 aralığında işlem gördü.

Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
2.87 2.91
Yıllık aralık
1.71 2.91
Önceki kapanış
2.87
Açılış
2.88
Satış
2.91
Alış
3.21
Düşük
2.87
Yüksek
2.91
Hacim
35
Günlük değişim
1.39%
Aylık değişim
11.92%
6 aylık değişim
41.26%
Yıllık değişim
19.75%
21 Eylül, Pazar