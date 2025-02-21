Valute / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.91 USD 0.04 (1.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBDO ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.87 e ad un massimo di 2.91.
Segui le dinamiche di Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.87 2.91
Intervallo Annuale
1.71 2.91
- Chiusura Precedente
- 2.87
- Apertura
- 2.88
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Minimo
- 2.87
- Massimo
- 2.91
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- 11.92%
- Variazione Semestrale
- 41.26%
- Variazione Annuale
- 19.75%
21 settembre, domenica