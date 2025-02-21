QuotazioniSezioni
BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing

2.91 USD 0.04 (1.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBDO ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.87 e ad un massimo di 2.91.

Segui le dinamiche di Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.87 2.91
Intervallo Annuale
1.71 2.91
Chiusura Precedente
2.87
Apertura
2.88
Bid
2.91
Ask
3.21
Minimo
2.87
Massimo
2.91
Volume
35
Variazione giornaliera
1.39%
Variazione Mensile
11.92%
Variazione Semestrale
41.26%
Variazione Annuale
19.75%
21 settembre, domenica