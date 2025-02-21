货币 / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.84 USD 0.05 (1.79%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBDO汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点2.78和高点2.84进行交易。
关注Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBDO新闻
日范围
2.78 2.84
年范围
1.71 2.89
- 前一天收盘价
- 2.79
- 开盘价
- 2.82
- 卖价
- 2.84
- 买价
- 3.14
- 最低价
- 2.78
- 最高价
- 2.84
- 交易量
- 60
- 日变化
- 1.79%
- 月变化
- 9.23%
- 6个月变化
- 37.86%
- 年变化
- 16.87%
