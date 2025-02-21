Валюты / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.84 USD 0.05 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBDO за сегодня изменился на 1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.78, а максимальная — 2.84.
Следите за динамикой Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.78 2.84
Годовой диапазон
1.71 2.88
- Предыдущее закрытие
- 2.79
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Low
- 2.78
- High
- 2.84
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 1.79%
- Месячное изменение
- 9.23%
- 6-месячное изменение
- 37.86%
- Годовое изменение
- 16.87%
