BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.87 USD 0.01 (0.35%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBDO para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.86 e o mais alto foi 2.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDO Notícias
Faixa diária
2.86 2.87
Faixa anual
1.71 2.91
- Fechamento anterior
- 2.88
- Open
- 2.87
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Low
- 2.86
- High
- 2.87
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 10.38%
- Mudança de 6 meses
- 39.32%
- Mudança anual
- 18.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh