통화 / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.91 USD 0.04 (1.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBDO 환율이 오늘 1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.87이고 고가는 2.91이었습니다.
Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDO News
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
일일 변동 비율
2.87 2.91
년간 변동
1.71 2.91
- 이전 종가
- 2.87
- 시가
- 2.88
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- 저가
- 2.87
- 고가
- 2.91
- 볼륨
- 35
- 일일 변동
- 1.39%
- 월 변동
- 11.92%
- 6개월 변동
- 41.26%
- 년간 변동율
- 19.75%
20 9월, 토요일