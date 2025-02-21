Divisas / BBDO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.88 USD 0.04 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBDO de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.84, mientras que el máximo ha alcanzado 2.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDO News
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
Rango diario
2.84 2.91
Rango anual
1.71 2.91
- Cierres anteriores
- 2.84
- Open
- 2.85
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Low
- 2.84
- High
- 2.91
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- 10.77%
- Cambio a 6 meses
- 39.81%
- Cambio anual
- 18.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B