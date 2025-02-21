KurseKategorien
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing

2.89 USD 0.02 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBDO hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.87 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.87 2.90
Jahresspanne
1.71 2.91
Vorheriger Schlusskurs
2.87
Eröffnung
2.88
Bid
2.89
Ask
3.19
Tief
2.87
Hoch
2.90
Volumen
14
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
11.15%
6-Monatsänderung
40.29%
Jahresänderung
18.93%
