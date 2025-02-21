Währungen / BBDO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.89 USD 0.02 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBDO hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.87 bis zu einem Hoch von 2.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBDO News
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
Tagesspanne
2.87 2.90
Jahresspanne
1.71 2.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.87
- Eröffnung
- 2.88
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Tief
- 2.87
- Hoch
- 2.90
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- 11.15%
- 6-Monatsänderung
- 40.29%
- Jahresänderung
- 18.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K