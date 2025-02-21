通貨 / BBDO
BBDO: Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representing
2.87 USD 0.01 (0.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBDOの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり2.86の安値と2.87の高値で取引されました。
Banco Bradesco Sa American Depositary Shares (each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBDO News
- Banco Bradesco Stock: Growing In Rural And SME Into A Credit Tightening Cycle (NYSE:BBDO)
- Banco Bradesco S.A. (BBD) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Banco Bradesco Deepens Its Recovery, But The Market Still Waits (NYSE:BBD)
- Trump's Brazil Tariffs Cross This Critical Line, Stocks React
- Banco Bradesco Strengthens Its Position, While Market Awaits Clearer Signals (NYSE:BBD)
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Banco Bradesco's 16% Earnings Yield Is Not So Attractive Given Its Challenges (NYSE:BBD)
1日のレンジ
2.86 2.87
1年のレンジ
1.71 2.91
- 以前の終値
- 2.88
- 始値
- 2.87
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.86
- 高値
- 2.87
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 10.38%
- 6ヶ月の変化
- 39.32%
- 1年の変化
- 18.11%
