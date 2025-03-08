FiyatlarBölümler
Dövizler / BATRK
Geri dön - Hisse senetleri

BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C

41.22 USD 0.51 (1.22%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BATRK fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.05 ve Yüksek fiyatı olarak 41.75 aralığında işlem gördü.

Atlanta Braves Holdings Inc - Series C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATRK haberleri

Günlük aralık
41.05 41.75
Yıllık aralık
35.46 47.18
Önceki kapanış
41.73
Açılış
41.75
Satış
41.22
Alış
41.52
Düşük
41.05
Yüksek
41.75
Hacim
1.109 K
Günlük değişim
-1.22%
Aylık değişim
-7.70%
6 aylık değişim
3.57%
Yıllık değişim
3.57%
21 Eylül, Pazar