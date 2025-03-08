Dövizler / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.22 USD 0.51 (1.22%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BATRK fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.05 ve Yüksek fiyatı olarak 41.75 aralığında işlem gördü.
Atlanta Braves Holdings Inc - Series C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BATRK haberleri
Günlük aralık
41.05 41.75
Yıllık aralık
35.46 47.18
- Önceki kapanış
- 41.73
- Açılış
- 41.75
- Satış
- 41.22
- Alış
- 41.52
- Düşük
- 41.05
- Yüksek
- 41.75
- Hacim
- 1.109 K
- Günlük değişim
- -1.22%
- Aylık değişim
- -7.70%
- 6 aylık değişim
- 3.57%
- Yıllık değişim
- 3.57%
21 Eylül, Pazar