BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.22 USD 0.51 (1.22%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BATRK ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.05 e ad un massimo di 41.75.
Segui le dinamiche di Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.05 41.75
Intervallo Annuale
35.46 47.18
- Chiusura Precedente
- 41.73
- Apertura
- 41.75
- Bid
- 41.22
- Ask
- 41.52
- Minimo
- 41.05
- Massimo
- 41.75
- Volume
- 1.109 K
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- -7.70%
- Variazione Semestrale
- 3.57%
- Variazione Annuale
- 3.57%
20 settembre, sabato