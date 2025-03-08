QuotazioniSezioni
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C

41.22 USD 0.51 (1.22%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BATRK ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.05 e ad un massimo di 41.75.

Segui le dinamiche di Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
41.05 41.75
Intervallo Annuale
35.46 47.18
Chiusura Precedente
41.73
Apertura
41.75
Bid
41.22
Ask
41.52
Minimo
41.05
Massimo
41.75
Volume
1.109 K
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
-7.70%
Variazione Semestrale
3.57%
Variazione Annuale
3.57%
