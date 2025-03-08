Валюты / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.52 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BATRK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.25, а максимальная — 41.61.
Следите за динамикой Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.25 41.61
Годовой диапазон
35.46 47.18
- Предыдущее закрытие
- 41.57
- Open
- 41.58
- Bid
- 41.52
- Ask
- 41.82
- Low
- 41.25
- High
- 41.61
- Объем
- 452
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -7.03%
- 6-месячное изменение
- 4.32%
- Годовое изменение
- 4.32%
