КотировкиРазделы
Валюты / BATRK
Назад в Рынок акций США

BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C

41.52 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BATRK за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.25, а максимальная — 41.61.

Следите за динамикой Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BATRK

Дневной диапазон
41.25 41.61
Годовой диапазон
35.46 47.18
Предыдущее закрытие
41.57
Open
41.58
Bid
41.52
Ask
41.82
Low
41.25
High
41.61
Объем
452
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-7.03%
6-месячное изменение
4.32%
Годовое изменение
4.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.