통화 / BATRK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.22 USD 0.51 (1.22%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BATRK 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.05이고 고가는 41.75이었습니다.
Atlanta Braves Holdings Inc - Series C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATRK News
- Earnings call transcript: Atlanta Braves Holdings beats revenue forecast in Q2 2025
- Atlanta Braves Holdings (BATRK) Misses Q2 Earnings Estimates
- Atlanta Braves Is Rising Even As Its Team Slides (NASDAQ:BATRA)
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q2 2025 Commentary (LLSCX)
- Is Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRK) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Atlanta Braves Holdings Inc C stock hits 52-week high at 47.04 USD
- Liberty Media Corp Braves C stock hits 52-week high at 46.96 USD
- MSGS: Lakers Sale Dangles A Giant Meatball Over The Big Apple (NYSE:MSGS)
- Liberty Media Corp Braves C stock hits 52-week high at 44.49 USD
- Liberty Braves stock initiated at neutral by Citi on MLB team sale timing
- Atlanta Braves holdings EVP sells shares worth $237,423
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Investors Could Be Wise To Take A Swing At Atlanta Braves Holdings Stock (NASDAQ:BATRA)
일일 변동 비율
41.05 41.75
년간 변동
35.46 47.18
- 이전 종가
- 41.73
- 시가
- 41.75
- Bid
- 41.22
- Ask
- 41.52
- 저가
- 41.05
- 고가
- 41.75
- 볼륨
- 1.109 K
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- -7.70%
- 6개월 변동
- 3.57%
- 년간 변동율
- 3.57%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K