BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.63 USD 0.11 (0.26%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BATRK de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.47, mientras que el máximo ha alcanzado 42.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.47 42.08
Rango anual
35.46 47.18
- Cierres anteriores
- 41.52
- Open
- 41.56
- Bid
- 41.63
- Ask
- 41.93
- Low
- 41.47
- High
- 42.08
- Volumen
- 379
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -6.78%
- Cambio a 6 meses
- 4.60%
- Cambio anual
- 4.60%
