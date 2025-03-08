货币 / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.78 USD 0.26 (0.63%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BATRK汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点41.47和高点41.84进行交易。
关注Atlanta Braves Holdings Inc - Series C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BATRK新闻
日范围
41.47 41.84
年范围
35.46 47.18
- 前一天收盘价
- 41.52
- 开盘价
- 41.56
- 卖价
- 41.78
- 买价
- 42.08
- 最低价
- 41.47
- 最高价
- 41.84
- 交易量
- 70
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- -6.45%
- 6个月变化
- 4.97%
- 年变化
- 4.97%
