BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C

41.73 USD 0.10 (0.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BATRK hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.43 bis zu einem Hoch von 41.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlanta Braves Holdings Inc - Series C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATRK News

Tagesspanne
41.43 41.88
Jahresspanne
35.46 47.18
Vorheriger Schlusskurs
41.63
Eröffnung
41.73
Bid
41.73
Ask
42.03
Tief
41.43
Hoch
41.88
Volumen
476
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-6.56%
6-Monatsänderung
4.85%
Jahresänderung
4.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K