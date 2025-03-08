Währungen / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.73 USD 0.10 (0.24%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BATRK hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.43 bis zu einem Hoch von 41.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlanta Braves Holdings Inc - Series C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.43 41.88
Jahresspanne
35.46 47.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.63
- Eröffnung
- 41.73
- Bid
- 41.73
- Ask
- 42.03
- Tief
- 41.43
- Hoch
- 41.88
- Volumen
- 476
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -6.56%
- 6-Monatsänderung
- 4.85%
- Jahresänderung
- 4.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K