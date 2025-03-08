通貨 / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.73 USD 0.10 (0.24%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BATRKの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり41.43の安値と41.88の高値で取引されました。
Atlanta Braves Holdings Inc - Series Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
41.43 41.88
1年のレンジ
35.46 47.18
- 以前の終値
- 41.63
- 始値
- 41.73
- 買値
- 41.73
- 買値
- 42.03
- 安値
- 41.43
- 高値
- 41.88
- 出来高
- 476
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- -6.56%
- 6ヶ月の変化
- 4.85%
- 1年の変化
- 4.85%
