QuotesSections
Currencies / BATRK
Back to US Stock Market

BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C

41.47 USD 0.10 (0.24%)
Sector: Communication Services Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

BATRK exchange rate has changed by -0.24% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 41.25 and at a high of 41.61.

Follow Atlanta Braves Holdings Inc - Series C dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATRK News

Daily Range
41.25 41.61
Year Range
35.46 47.18
Previous Close
41.57
Open
41.58
Bid
41.47
Ask
41.77
Low
41.25
High
41.61
Volume
240
Daily Change
-0.24%
Month Change
-7.14%
6 Months Change
4.20%
Year Change
4.20%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%