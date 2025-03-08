Moedas / BATRK
BATRK: Atlanta Braves Holdings Inc - Series C
41.51 USD 0.12 (0.29%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BATRK para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.43 e o mais alto foi 41.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Atlanta Braves Holdings Inc - Series C. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.43 41.88
Faixa anual
35.46 47.18
- Fechamento anterior
- 41.63
- Open
- 41.73
- Bid
- 41.51
- Ask
- 41.81
- Low
- 41.43
- High
- 41.88
- Volume
- 91
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- -7.05%
- Mudança de 6 meses
- 4.30%
- Mudança anual
- 4.30%
