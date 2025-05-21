FiyatlarBölümler
Dövizler / BANF
BANF: BancFirst Corporation

131.81 USD 3.49 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BANF fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 131.81 ve Yüksek fiyatı olarak 135.41 aralığında işlem gördü.

BancFirst Corporation hareketlerini izleyin.

Günlük aralık
131.81 135.41
Yıllık aralık
97.16 138.15
Önceki kapanış
135.30
Açılış
135.37
Satış
131.81
Alış
132.11
Düşük
131.81
Yüksek
135.41
Hacim
407
Günlük değişim
-2.58%
Aylık değişim
0.28%
6 aylık değişim
19.94%
Yıllık değişim
28.56%
21 Eylül, Pazar