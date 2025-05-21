Währungen / BANF
BANF: BancFirst Corporation
135.30 USD 4.17 (3.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BANF hat sich für heute um 3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.99 bis zu einem Hoch von 135.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die BancFirst Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANF News
Tagesspanne
131.99 135.37
Jahresspanne
97.16 138.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 131.13
- Eröffnung
- 132.06
- Bid
- 135.30
- Ask
- 135.60
- Tief
- 131.99
- Hoch
- 135.37
- Volumen
- 333
- Tagesänderung
- 3.18%
- Monatsänderung
- 2.94%
- 6-Monatsänderung
- 23.11%
- Jahresänderung
- 31.96%
