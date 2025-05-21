KurseKategorien
BANF: BancFirst Corporation

135.30 USD 4.17 (3.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BANF hat sich für heute um 3.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 131.99 bis zu einem Hoch von 135.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die BancFirst Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
131.99 135.37
Jahresspanne
97.16 138.15
Vorheriger Schlusskurs
131.13
Eröffnung
132.06
Bid
135.30
Ask
135.60
Tief
131.99
Hoch
135.37
Volumen
333
Tagesänderung
3.18%
Monatsänderung
2.94%
6-Monatsänderung
23.11%
Jahresänderung
31.96%
