통화 / BANF
BANF: BancFirst Corporation
131.81 USD 3.49 (2.58%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BANF 환율이 오늘 -2.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 131.81이고 고가는 135.41이었습니다.
BancFirst Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BANF News
일일 변동 비율
131.81 135.41
년간 변동
97.16 138.15
- 이전 종가
- 135.30
- 시가
- 135.37
- Bid
- 131.81
- Ask
- 132.11
- 저가
- 131.81
- 고가
- 135.41
- 볼륨
- 407
- 일일 변동
- -2.58%
- 월 변동
- 0.28%
- 6개월 변동
- 19.94%
- 년간 변동율
- 28.56%
