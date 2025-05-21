КотировкиРазделы
BANF: BancFirst Corporation

128.97 USD 4.24 (3.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BANF за сегодня изменился на -3.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.88, а максимальная — 133.66.

Следите за динамикой BancFirst Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
128.88 133.66
Годовой диапазон
97.16 138.15
Предыдущее закрытие
133.21
Open
132.63
Bid
128.97
Ask
129.27
Low
128.88
High
133.66
Объем
472
Дневное изменение
-3.18%
Месячное изменение
-1.88%
6-месячное изменение
17.35%
Годовое изменение
25.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.