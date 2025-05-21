Валюты / BANF
BANF: BancFirst Corporation
128.97 USD 4.24 (3.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BANF за сегодня изменился на -3.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.88, а максимальная — 133.66.
Следите за динамикой BancFirst Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
128.88 133.66
Годовой диапазон
97.16 138.15
- Предыдущее закрытие
- 133.21
- Open
- 132.63
- Bid
- 128.97
- Ask
- 129.27
- Low
- 128.88
- High
- 133.66
- Объем
- 472
- Дневное изменение
- -3.18%
- Месячное изменение
- -1.88%
- 6-месячное изменение
- 17.35%
- Годовое изменение
- 25.79%
