BANF
BANF: BancFirst Corporation

131.81 USD 3.49 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BANF a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 131.81 et à un maximum de 135.41.

Suivez la dynamique BancFirst Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
131.81 135.41
Range Annuel
97.16 138.15
Clôture Précédente
135.30
Ouverture
135.37
Bid
131.81
Ask
132.11
Plus Bas
131.81
Plus Haut
135.41
Volume
407
Changement quotidien
-2.58%
Changement Mensuel
0.28%
Changement à 6 Mois
19.94%
Changement Annuel
28.56%
