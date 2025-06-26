FiyatlarBölümler
Dövizler / AYI
AYI: Acuity Brands Inc

336.43 USD 8.08 (2.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AYI fiyatı bugün -2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 335.75 ve Yüksek fiyatı olarak 344.06 aralığında işlem gördü.

Acuity Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
335.75 344.06
Yıllık aralık
216.81 348.61
Önceki kapanış
344.51
Açılış
344.06
Satış
336.43
Alış
336.73
Düşük
335.75
Yüksek
344.06
Hacim
316
Günlük değişim
-2.35%
Aylık değişim
2.08%
6 aylık değişim
28.00%
Yıllık değişim
14.43%
