Dövizler / AYI
AYI: Acuity Brands Inc
336.43 USD 8.08 (2.35%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AYI fiyatı bugün -2.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 335.75 ve Yüksek fiyatı olarak 344.06 aralığında işlem gördü.
Acuity Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AYI haberleri
Günlük aralık
335.75 344.06
Yıllık aralık
216.81 348.61
- Önceki kapanış
- 344.51
- Açılış
- 344.06
- Satış
- 336.43
- Alış
- 336.73
- Düşük
- 335.75
- Yüksek
- 344.06
- Hacim
- 316
- Günlük değişim
- -2.35%
- Aylık değişim
- 2.08%
- 6 aylık değişim
- 28.00%
- Yıllık değişim
- 14.43%
21 Eylül, Pazar