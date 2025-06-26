Devises / AYI
AYI: Acuity Brands Inc
336.43 USD 8.08 (2.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AYI a changé de -2.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 335.75 et à un maximum de 344.06.
Suivez la dynamique Acuity Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
335.75 344.06
Range Annuel
216.81 348.61
- Clôture Précédente
- 344.51
- Ouverture
- 344.06
- Bid
- 336.43
- Ask
- 336.73
- Plus Bas
- 335.75
- Plus Haut
- 344.06
- Volume
- 316
- Changement quotidien
- -2.35%
- Changement Mensuel
- 2.08%
- Changement à 6 Mois
- 28.00%
- Changement Annuel
- 14.43%
