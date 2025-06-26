Валюты / AYI
AYI: Acuity Brands Inc
340.85 USD 0.45 (0.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AYI за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 337.67, а максимальная — 342.85.
Следите за динамикой Acuity Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AYI
- Korn/Ferry (KFY) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Acuity Brands stock hits all-time high of 345.3 USD
- Bitcoin Depot appoints Scott Buchanan as president, retains COO and director roles
- Here's Why Acuity (AYI) is a Strong Value Stock
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Strength Seen in Yext (YEXT): Can Its 8.8% Jump Turn into More Strength?
- Why Acuity (AYI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Acuity (AYI) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Acuity (AYI) is a Strong Growth Stock
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Ferguson Enterprises Stock Pops To An All-Time High, Triggering A Rating Upgrade
- Why Acuity (AYI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Acuity Brands.: Reiterate Buy On De-Risked Equity Story & Positive Growth Outlook (AYI)
- Acuity Brands price target raised to $320 from $285 at Wells Fargo
- Acuity Inc. (AYI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Acuity Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AYI)
- William Blair reiterates outperform rating on Acuity Brands stock
- Earnings call transcript: Acuity Brands Q3 2025 beats expectations, stock rises
- Acuity Q3 2025 slides: revenue surges 22%, Intelligent Spaces segment soars 249%
- Acuity's Smart Play Pays Off As Intelligent Spaces Revenue Skyrockets - Acuity (NYSE:AYI)
- Acuity Brands stock soars nearly 8% on strong Q3 earnings beat
- Acuity Brands stock soars nearly 8% on strong Q3 earnings beat
- Acuity Reports Fiscal 2025 Third-Quarter Results
- Acuity Brands earnings beat by $0.82, revenue topped estimates
Дневной диапазон
337.67 342.85
Годовой диапазон
216.81 345.30
- Предыдущее закрытие
- 341.30
- Open
- 342.32
- Bid
- 340.85
- Ask
- 341.15
- Low
- 337.67
- High
- 342.85
- Объем
- 319
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- 29.68%
- Годовое изменение
- 15.94%
