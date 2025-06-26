CotizacionesSecciones
AYI
AYI: Acuity Brands Inc

339.80 USD 1.05 (0.31%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AYI de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 337.50, mientras que el máximo ha alcanzado 348.61.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Acuity Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
337.50 348.61
Rango anual
216.81 348.61
Cierres anteriores
340.85
Open
338.27
Bid
339.80
Ask
340.10
Low
337.50
High
348.61
Volumen
473
Cambio diario
-0.31%
Cambio mensual
3.10%
Cambio a 6 meses
29.29%
Cambio anual
15.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B