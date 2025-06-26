Divisas / AYI
AYI: Acuity Brands Inc
339.80 USD 1.05 (0.31%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AYI de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 337.50, mientras que el máximo ha alcanzado 348.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Acuity Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
337.50 348.61
Rango anual
216.81 348.61
- Cierres anteriores
- 340.85
- Open
- 338.27
- Bid
- 339.80
- Ask
- 340.10
- Low
- 337.50
- High
- 348.61
- Volumen
- 473
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 3.10%
- Cambio a 6 meses
- 29.29%
- Cambio anual
- 15.58%
