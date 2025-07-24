FiyatlarBölümler
AWK
AWK: American Water Works Company Inc

135.06 USD 0.32 (0.24%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AWK fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.38 ve Yüksek fiyatı olarak 135.66 aralığında işlem gördü.

American Water Works Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
134.38 135.66
Yıllık aralık
118.74 155.50
Önceki kapanış
135.38
Açılış
135.58
Satış
135.06
Alış
135.36
Düşük
134.38
Yüksek
135.66
Hacim
2.271 K
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
-5.50%
6 aylık değişim
-8.32%
Yıllık değişim
-7.85%
21 Eylül, Pazar