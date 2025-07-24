Валюты / AWK
AWK: American Water Works Company Inc
136.27 USD 1.31 (0.95%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AWK за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.19, а максимальная — 138.30.
Следите за динамикой American Water Works Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AWK
Дневной диапазон
136.19 138.30
Годовой диапазон
118.74 155.50
- Предыдущее закрытие
- 137.58
- Open
- 137.48
- Bid
- 136.27
- Ask
- 136.57
- Low
- 136.19
- High
- 138.30
- Объем
- 1.516 K
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -4.65%
- 6-месячное изменение
- -7.50%
- Годовое изменение
- -7.02%
